Вважається, що природне місце існування кліщів – ліси. В Україні, за даними останніх досліджень, хвороба Лайма зустрічається у лісових та лісостепових регіонах. Однак, нові дані можуть змінити цю концепцію.

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Нове дослідження кліщів

Протягом останніх років хвороба Лайма стає все більш поширеною на Зовнішніх Гебрідських островах, що належать до Шотландії. Ці острови абсолютно не мають лісів. Дослідники з Університету Глазго, Дитячої лікарні Енн та Роберт Лурі в Чикаго та Університету Вейк-Форест у США провели дослідження, щоб з'ясувати, які фактори впливають на це явище.

Їхнє дослідження показало, що щільність проживання кліщів на цих островах була однаковою з кількістю кліщів у шотландських лісах. Вони виявили, що на Зовнішніх Гебридських островах 6% кліщів були заражені бореліозом, тоді як на материку цей показник становить менш як 1%.

Це екстраординарне відкриття говорить про те, що мікрокліматичні умови цього довкілля, можливо, перебуває під впливом океанічного клімату островів, що сприяє виживанню кліщів,

– сказав доктор Роман Байєк з Університету Глазго.

Байєк зазначив, що це дослідження підкреслює потенціал хвороби Лайма поширюватися в різних місцях проживання, крім лісів, за відповідних кліматичних умов. На його думку, важливо залишатися насторожі щодо цієї хвороби у різних екосистемах. Вчені припускають, що їхнє відкриття може мати світове значення, а не лише для Шотландії та Великобританії.

Згідно з опитуванням місцевого населення, більшість людей, які захворіли на хворобу Лайма, були укушені кліщами у своїх садах. Ймовірно, кліщі "припливають" до житлових будинків на оленях, які стали частіше наближатися до будинків. У майбутньому вчені мають намір глибше вивчити роль диких тварин у цьому процесі.

Що треба знати про хворобу Лайма

Бореліоз, або хвороба Лайма, – інфекційне захворювання, яку викликають бактерії Borrelia afzelii, Borrelia garinii та Borrelia burgdorferi. Ці бактерії передаються людині через укус зараженого кліща.

Пік активності кліщів припадає на весняні та літні місяці, хоча в деяких місцях кліщі можуть бути активними цілий рік. Ліси, трав'янисті галявини, чагарники — місця високого ризику укусів кліщів.

Щоб зменшити ймовірність укусу, рекомендується носити одяг із довгими рукавами та штани, застосовувати репеленти, ретельно оглядати себе після повернення з природи та бути дуже уважними у місцях, де кліщі особливо активні.