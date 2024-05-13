Кліщі не вміють літати чи стрибати, вони залазять на жертву з трави чи невисоких чагарників. Коли кліщ впивається, він випускає невелику кількість слини, яка має знеболювальний ефект, тому укус може бути непомітним.

Також на тему В яких регіонах України кліщі найнебезпечніші

Через слину кліща господар може заразитися різними інфекціями. Найпоширеніші з них – кліщовий енцефаліт (в Україні трапляється рідко) та хвороба Лайма (бореліоз). Що довше кліщ перебуває на тілі, то вищий ризик захворіти.

Як зменшити ризик укусу кліщів

Неспецифічні заходи профілактики зводяться до запобігання присмоктування кліщів, а також до їхнього раннього видалення.

Уникати відвідування місць проживання кліщів у квітні – липні. Енцефалітні кліщі нападають, чіпляючись за теплокровних тварин і людей, що проходять повз, як реп'ях. Місцем для засідки жертви вони обирають забруднені потовими слідами теплокровних травинки та гілочки у тінистих трав'янистих місцях.

З урахуванням цього в походах слід триматися якомога далі від стежок тварин і худоби. На доріжках і широких стежках триматися середини стежок, уникаючи контакту з рослинністю, що звисає на стежку.

Енцефалітні кліщі нападають, чіпляючись за теплокровних тварин і людей, що проходять повз, як реп'ях. Місцем для засідки жертви вони обирають забруднені потовими слідами теплокровних травинки та гілочки у тінистих трав'янистих місцях. З урахуванням цього в походах слід триматися якомога далі від стежок тварин і худоби. На доріжках і широких стежках триматися середини стежок, уникаючи контакту з рослинністю, що звисає на стежку. Застосовувати репеленти , що містять ДЕТА або перметрин.

, що містять ДЕТА або перметрин. Одягати одяг з капюшоном, довгими рукавами та штанинами без дір та отворів , штанини обов'язково заправляти у довгі шкарпетки, а сорочку у штани. Волосся ховати під головний убір. Щоб кліщів було легше помітити, бажано одягати світлий одяг.

, штанини обов'язково заправляти у довгі шкарпетки, а сорочку у штани. Волосся ховати під головний убір. Щоб кліщів було легше помітити, бажано одягати світлий одяг. Під час перебування у лісі, парках, зонах відпочинку рекомендується регулярно оглядати одяг та контролювати відкриті ділянки шкіри (шию, зап'ястя рук). При дотриманні правил носіння одягу, кліщі, не зняті з одягу, неминуче потрапляють на шию, де їх легко виявити.

та контролювати відкриті ділянки шкіри (шию, зап'ястя рук). При дотриманні правил носіння одягу, кліщі, не зняті з одягу, неминуче потрапляють на шию, де їх легко виявити. Після повернення з відпочинку на природі проводити огляд одягу та тіла. Оскільки деякі ділянки тіла недоступні для самоогляду, потрібно вдатися до сторонньої допомоги для огляду спини та волосистої частини голови.

Оскільки личинкові форми кліщів дуже дрібні, їх можна не помітити на одязі. Щоб уникнути їх присмоктування, одяг рекомендується випрати в гарячій воді.

Що робити якщо вас укусив кліщ і він уже присмоктався

Дійте обережно і не заливайте його спиртом чи олією. Найкраще відразу ж видалити кліща. Якщо маєте можливість, негайно зверніться до найближчого медичного закладу. У випадку, коли лікарня далеко, можете спробувати витягнути кліща самі за допомогою спеціального пінцета, який можна придбати в аптеках або магазинах зоотоварів. Після того як кліщ буде видалений, обробіть місце укусу антисептиком і ретельно вимийте руки з милом. Якщо кліщ просидів на вашому тілі понад 36 годин, зверніться до лікаря для можливої профілактики хвороби Лайма, яка може вимагати призначення антибіотиків. На аналізи кліща здавати не потрібно, але будьте уважні до свого стану протягом наступних тижнів. Якщо ви помітите підвищення температури або почервоніння на шкірі, одразу ж зверніться до лікаря.

Згідно з інформацією від Центру громадського здоров’я, у 2023 році було зареєстровано 13 467 випадків звернень до медичних закладів через укуси кліщів.

Не використовуйте народні методи

Не мають під собою жодних підстав деякі надумані поради про те, що для кращого видалення слід накладати на кліща, що присмоктався, мазеві пов'язки або використовувати масляні розчини.

Олія може закоркувати дихальні отвори кліща, і він помре, так і залишившись у шкірі. Капати на кліща олією, гасом, припікати кліща – безглуздо та небезпечно. Органи дихання біля кліща закоркуються, і кліщ відригне вміст, що збільшить ризик потрапляння інфекції.