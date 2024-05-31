Считается, что естественная среда обитания клещей – леса. В Украине, по данным последних исследований, болезнь Лайма встречается в лесных и лесостепных регионах. Однако, новые данные могут изменить эту концепцию.

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Новое исследование клещей

В последние годы болезнь Лайма становится все более распространенной на Внешних Гебридских островах, принадлежащих к Шотландии. Эти острова совершенно не имеют лесов. Исследователи из Университета Глазго, Детской больницы Энн и Роберт Лури в Чикаго и Университета Вейк-Форест в США провели исследование, чтобы выяснить, какие факторы влияют на это явление.

Их исследование показало, что плотность проживания клещей на этих островах была одинаковой с количеством клещей в шотландских лесах. Они обнаружили, что на Внешних Гебридских островах 6% клещей были заражены боррелиозом, тогда как на материке этот показатель составляет менее 1%.

Это экстраординарное открытие говорит о том, что микроклиматические условия этой окружающей среды, возможно, находится под влиянием океанического климата островов, что способствует выживанию клещей,

– сказал доктор Роман Байек из Университета Глазго.

Байек отметил, что это исследование подчеркивает потенциал болезни Лайма распространяться в различных местах обитания, кроме лесов, при соответствующих климатических условиях. По его мнению, важно оставаться настороже относительно этой болезни в различных экосистемах. Ученые предполагают, что их открытие может иметь мировое значение, а не только для Шотландии и Великобритании.

Согласно опросу местного населения, большинство людей, которые заболели болезнью Лайма, были укушены клещами в своих садах. Вероятно, клещи "приплывают" к жилым домам на оленях, которые стали чаще приближаться к домам. В будущем ученые намерены глубже изучить роль диких животных в этом процессе.

Что надо знать о болезни Лайма

Боррелиоз, или болезнь Лайма, – инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии Borrelia afzelii, Borrelia garinii и Borrelia burgdorferi. Эти бактерии передаются человеку через укус зараженного клеща.

Пик активности клещей приходится на весенние и летние месяцы, хотя в некоторых местах клещи могут быть активными круглый год. Леса, травянистые поляны, кустарники - места высокого риска укусов клещей.

Чтобы уменьшить вероятность укуса, рекомендуется носить одежду с длинными рукавами и брюки, применять репелленты, тщательно осматривать себя после возвращения с природы и быть очень внимательными в местах, где клещи особенно активны.