Теплий клімат здатний покращити стан кісток – робити їх міцнішими, а також покращувати щільність кісткової тканини, що є фактором розвитку остеопорозу.

Відповідно, холодний клімат – є однією з причин розвитку остеопорозу.Такий висновок зробили вчені Женевського університету.

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Як встановили взаємозв'язок

Вчені проводили експеримент на гризунах, вони помістили групу новонароджених мишей у теплі умови клімату – при температурі 34 градуси тепла і виявили, що у них були міцніші кістки зі зростанням.

Згодом вчені помістили дорослих мишей у такі ж умови, розмір їх кісток залишився незмінним, проте щільність значно покращилась.

Третій етап експерименту передбачав дослідження впливу тепла на особин, які вже мають розвиток остеопорозу. Теплі умови сприяли тому, що кісткова щільність покращувалась і втрата кісткової маси зупинялась.

Кореляція географії і частоти переломів

Крім того, вчені проаналізували дані щодо захворюваності на остеопороз в різних країнах в залежності від клімату та достатку вітаміну D.

Виявилось, чим вища була температура повітря, тим менше було випадків переломів шийки стегна, що є поширеним наслідком остеопорозу в літніх людей,

– йдеться в дослідженні.

До слова, нормалізація вітаміну D і кальцію в організмі людей не змінював ситуації. Втім, коли змінювали тепловий фактор – кореляція знижувалась.

Тобто, вагомішим фактором розвитку остеопорозу є не рівень вітаміну D, а холодний клімат.

Не поспішайте змінювати місце проживання

Вчені продовжили вивчати вплив різних чинників на здоров'я кісток та виявили ще один важливий фактор – мікробіота кишківника.

Трансплантація зразків кишкових бактерій від мишей з "теплого клімату" гризунам з остеопорозом показала, що стан кісток останніх швидко покращився.

Ймовірно, подальші дослідження дозволять скласти ефективну комбінацію бактерій для трансплантації, як нову стратегію лікування остеопорозу.