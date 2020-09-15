Теплый климат способен улучшить состояние костей – делать их крепче, а также улучшать плотность костной ткани, что является фактором развития остеопороза.

Соответственно, холодный климат является одной из причин развития остеопороза. Такой вывод сделали ученые Женевского университета.

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Как установили взаимосвязь

Ученые проводили эксперимент на грызунах, они поместили группу новорожденных мышей в теплые условия климата – при температуре 34 градуса тепла и обнаружили, что у них были более крепкие кости с ростом.

Впоследствии ученые поместили взрослых мышей в такие же условия, размер их костей остался неизменным, однако плотность значительно улучшилась.

Третий этап эксперимента предусматривал исследование влияния тепла на особей, которые уже имеют развитие остеопороза. Теплые условия способствовали тому, что костная плотность улучшалась и потеря костной массы останавливалась.

Корреляция географии и частоты переломов

Кроме того, ученые проанализировали данные о заболеваемости остеопорозом в разных странах в зависимости от климата и изобилия витамина D.

Оказалось, чем выше была температура воздуха, тем меньше было случаев переломов шейки бедра, что является распространенным следствием остеопороза у пожилых людей,

– говорится в исследовании.

К слову, нормализация витамина D и кальция в организме людей не меняла ситуации. Впрочем, когда меняли тепловой фактор – корреляция снижалась.

То есть, более весомым фактором развития остеопороза является не уровень витамина D, а холодный климат.

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Ученые продолжили изучать влияние различных факторов на здоровье костей и обнаружили еще один важный фактор – микробиота кишечника.

Трансплантация образцов кишечных бактерий от мышей из "теплого климата" грызунам с остеопорозом показала, что состояние костей последних быстро улучшилось.

Вероятно, дальнейшие исследования позволят составить эффективную комбинацию бактерий для трансплантации, как новую стратегию лечения остеопороза.