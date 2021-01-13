Згідно з новим китайським дослідженням, більшість людей, які хворіли на коронавірус у важкій формі, відчувають наслідки ще пів року. Серед основних – трапляються психічні розлади, біль у м'язах та втома.

Може розвиватись страх та депресія. Відповідне дослідження опублікували на спеціалізованому медичному ресурсі The Lancet, передає DW.

Цікаво Від чого залежить важкість перебігу коронавірусу: відомий ще один фактор

Наслідки COVID-19

► Додаткова госпіталізація

Пацієнти, у яких хвороба протікала важко, їм знадобитися госпіталізація навіть через пів року після одужання. Вони відчувають один або більше наслідкових симптомів захворювання.



Наслідки коронавірусу / Фото АРА

► Слабкість та втома

63% учасників китайського дослідження повідомили, що відчували втому або болі у м'язах;

26% – мали проблеми зі сном;

23% заявили, що потерпають від психічних розладів, наприклад депресивний стан.

Учені зазначають, що на проблеми психічного здоров'я частіше скаржилися жінки, ніж чоловіки.

► Проблеми з внутрішніми органами

Лабораторні аналізи виявили, що у 13% пацієнтів знизилася функція нирок , хоча під час госпіталізації показники були у нормі.

, хоча під час госпіталізації показники були у нормі. Пацієнти, які перенесли COVID-19, навіть через місяці потерпали від проблем із легенями, зокрема із забезпеченням організму киснем.

Втім, частка пацієнтів із хронічними захворюваннями легень та серця була відносно низькою. Крім того, траплялися й пацієнти і з такими скаргами:

неврологічними проблемами;

біль у суглобах;

випадання волосся.

Що відомо про дослідження: недоліки

Варто пам'ятати, що дослідження базується на даних, наданих самими пацієнтами, що могло призвести до неправильних оцінок. А пацієнти із легкими симптомами COVID-19 взагалі не брали участь у дослідженні. Це може призвести до хибних даних. Окрім тих, хто переніс хворобу фактично без симптомів та важкохворих, є ще й третя група пацієнтів.

"Перебіг хвороби у цій групі легкий. Можливо, вони короткий час лікувалися стаціонарно, але у них за місяць-три проявилися симптоми", – повідомила дослідниця Фроммгольд і також називає втому та біль у м'язах найбільш поширеними пізніми симптомами інфекції.