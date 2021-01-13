Согласно новым китайским исследованиям, большинство людей, которые болели коронавирусом в тяжелой форме, испытывают последствия еще полгода. Среди основных – случаются психические расстройства, боли в мышцах и усталость.

Может развиваться страх и депрессия. Соответствующее исследование опубликовали на специализированном медицинском ресурсе The Lancet, передает DW.

Интересно От чего зависит тяжесть течения коронавируса: известен еще один фактор

Последствия COVID-19

► Дополнительная госпитализация

Пациенты, у которых болезнь протекала тяжело, им понадобиться госпитализация даже через полгода после выздоровления. Они чувствуют один или больше постковидных симптомов заболевания.



Последствия коронавируса / Фото АРА

► Слабость и усталость

63% участников китайского исследования сообщили, что испытывали усталость или боли в мышцах;

26% – имели проблемы со сном;

23% заявили, что страдают от психических расстройств, например депрессивного состояния.

Ученые отмечают, что на проблемы психического здоровья чаще жаловались женщины, чем мужчины.

► Проблемы с внутренними органами

Лабораторные анализы выявили, что у 13% пациентов снизилась функция почек , хотя при поступлении показатели были в норме.

, хотя при поступлении показатели были в норме. Пациенты, перенесшие COVID-19, даже спустя месяцы страдали от проблем с легкими, в частности с обеспечением организма кислородом.

Впрочем, доля пациентов с хроническими заболеваниями легких и сердца была относительно низкой. Кроме того, были и пациенты и с такими жалобами:

неврологические проблемы;

боль в суставах;

выпадение волос.

Что известно об исследовании: недостатки

Стоит помнить, что исследование базируется на данных, предоставленных самими пациентами, что могло привести к неправильным оценкам. А пациенты с легкими симптомами COVID-19 вообще не участвовали в исследовании. Это может привести к ошибочным данным. Кроме тех, кто перенес болезнь фактически без симптомов и тяжелобольных, есть еще и третья группа пациентов.

"Течение болезни у этой группе легкое. Возможно, они какое-то время лечились стационарно, но у них за месяц-три проявились симптомы", – сообщила исследовательница Фроммгольд и также называет усталость и боль в мышцах наиболее распространенными поздними симптомами инфекции.

Справка. В исследовании приняли участие 1733 госпитализированных пациентов с COVID-19 в китайском Ухане. Исследование проводилось в период между 7 января по 29 мая 2020 года. Средний возраст пациентов – 57 лет.