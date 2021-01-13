Новое исследование о последствиях COVID-19: психические расстройства, боль и усталость
Согласно новым китайским исследованиям, большинство людей, которые болели коронавирусом в тяжелой форме, испытывают последствия еще полгода. Среди основных – случаются психические расстройства, боли в мышцах и усталость.
Может развиваться страх и депрессия. Соответствующее исследование опубликовали на специализированном медицинском ресурсе The Lancet, передает DW.
Интересно От чего зависит тяжесть течения коронавируса: известен еще один фактор
Последствия COVID-19
► Дополнительная госпитализация
Пациенты, у которых болезнь протекала тяжело, им понадобиться госпитализация даже через полгода после выздоровления. Они чувствуют один или больше постковидных симптомов заболевания.
Последствия коронавируса / Фото АРА
► Слабость и усталость
- 63% участников китайского исследования сообщили, что испытывали усталость или боли в мышцах;
- 26% – имели проблемы со сном;
- 23% заявили, что страдают от психических расстройств, например депрессивного состояния.
Ученые отмечают, что на проблемы психического здоровья чаще жаловались женщины, чем мужчины.
► Проблемы с внутренними органами
- Лабораторные анализы выявили, что у 13% пациентов снизилась функция почек, хотя при поступлении показатели были в норме.
- Пациенты, перенесшие COVID-19, даже спустя месяцы страдали от проблем с легкими, в частности с обеспечением организма кислородом.
Впрочем, доля пациентов с хроническими заболеваниями легких и сердца была относительно низкой. Кроме того, были и пациенты и с такими жалобами:
- неврологические проблемы;
- боль в суставах;
- выпадение волос.
Что известно об исследовании: недостатки
Стоит помнить, что исследование базируется на данных, предоставленных самими пациентами, что могло привести к неправильным оценкам. А пациенты с легкими симптомами COVID-19 вообще не участвовали в исследовании. Это может привести к ошибочным данным. Кроме тех, кто перенес болезнь фактически без симптомов и тяжелобольных, есть еще и третья группа пациентов.
"Течение болезни у этой группе легкое. Возможно, они какое-то время лечились стационарно, но у них за месяц-три проявились симптомы", – сообщила исследовательница Фроммгольд и также называет усталость и боль в мышцах наиболее распространенными поздними симптомами инфекции.
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