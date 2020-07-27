У Китаї найвищий добовий приріст хворих на коронавірус з квітня. За минулу добу в країні виявили 61 новий випадок зараження COVID-19.

Національна комісія з охорони здоров'я повідомила, що 57 хворих інфікувалися в межах Китаю. Натомість інші 4 випадки коронавірусу віднесли до "завезених", пише AFP.

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Це найвищий добовий приріст хворих від 14 квітня, коли у країні зареєстрували 89 хворих на коронавірус. Але тоді більшість випадків були привезеними з-за кордону.

Найбільше побутових випадків зараження коронавірусною інфекцією виявили у регіоні Синьцзян. Саме там нещодавно в адміністративному центрі Урумчі стався спалах COVID-19.

14 хворих виявили у провінції Ляонін, а ще два випадки зараження зареєстрували в сусідній провінції Цзілінь, яка розташована неподалік північнокорейського кордону.

Нагадаємо, що перші випадки зараження невідомою пневмонією фіксували ще на початку грудня, хоч влада Китаю повідомила про це ВООЗ лише 31 грудня. 22 лютого влада заблокувала місто Ухань через сплеск захворюваності на коронавірус, а 24 лютого заблокувала й всі суміжні з ним райони. 30 числа цього ж місяця ВООЗ надала епідемії COVID-19 статус надзвичайної ситуації, яка має міжнародне значення.

Хвороба стрімко поширювалася країною, а згодом і світом, внаслідок чого 11 березня COVID-19 отримав статус пандемії.