В Китае самый высокий суточный прирост больных коронавирусом с апреля. За минувшие сутки в стране обнаружили 61 новый случай заражения COVID-19.

Национальная комиссия по здравоохранению сообщила, что 57 больных заразились в пределах Китая. Другие 4 случая коронавируса отнесли к "завезенным", пишет AFP.

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Это самый высокий суточный прирост больных от 14 апреля, когда в стране зарегистрировали 89 больных коронавирусом. Но тогда большинство случаев были привезенными из-за границы.

Больше бытовых случаев заражения коронавирусной инфекцией обнаружили в регионе Синьцзян. Там недавно в административном центре Урумчи произошла вспышка COVID-19.

14 больных обнаружили в провинции Ляонин, а еще два случая заражения зарегистрировали в соседней провинции Цзилинь, расположенной неподалеку северокорейской границы.

Напомним, что первые случаи заражения неизвестной пневмонией фиксировали еще в начале декабря, хотя власти Китая сообщили об этом ВОЗ только 31 декабря. 22 февраля власти заблокировали город Ухань из-за всплеска заболеваемости коронавирус, а 24 февраля заблокировала и все смежные с ним районы. 30 числа этого же месяца ВОЗ предоставила эпидемии COVID-19 статус чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение.

Болезнь стремительно распространялась по стране, а затем и по миру, в результате чего 11 марта COVID-19 получил статус пандемии.