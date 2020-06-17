У Норвегії заявили, що лосось не може бути причиною спалаху коронавірусу на ринку в Пекіні.

Раніше Китай призупинив імпорт лосося від європейських постачальників через ймовірність того, що риба могла бути пов'язана з новим спалахом коронавірусу на найбільшому гуртовому ринку Пекіна "Сіньфаді". Про це пише видання NDTV.

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"Лосось з Норвегії не пов'язаний з поширенням коронавірусної інфекції в Пекіні, і Норвегія прийшла в цьому питанні до спільної думки з Китаєм", – сказав міністр рибної промисловості Одд Еміль Інгебрігтсен.

Нагадаємо, що газета "Сіньцзінбао" писала, що на ринку в пробах, взятих з обробної дошки для імпортованого лосося, виявили COVID-19. Через цю інформацію великі супермаркети в Пекіні прибрали лосось з продажу.

Тоді Китай закликав бойкотувати імпортні морепродукти через ризик заразитися коронавірусом.

Додамо, що за минулу добу у Китаї зафіксували 40 нових випадків інфікування коронавірусом, за сьогодні – ще 44 хворих. Всього з початку епідемії COVID-19 у країні виявлено 83 265 випадків інфікування, 4634 людей померли, 78 379 – одужали.