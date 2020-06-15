Спалах COVID-19 на ринку в Пекіні: у Китаї вважають, що вірус могли завезти з Європи
За однією з версій, коронавірус потрапив до ринку Пекіна через заморожену харчову продукцію з Європи. За словами епідеміологів, низькі температури посприяли виживанню інфекції.
Кілька днів тому на гуртовому ринку "Сіньфаді" виявили спалах коронавірусу. Епідеміолог з центру по профілактиці й контролю захворювань Пекіну Ян Пен вважає, що його могли завести з Європи, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на South China Morning Post.
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Ян Пен розповів, що на це вказує початковий аналіз геному, але фахівцям все ще необхідно встановити весь ланцюжок заражень.
Люди могли заразитися шляхом контактування з зараженими морепродуктами або м'ясом на ринку, а потім розповсюдили вірус далі,
– сказав він.
Втім, іншою версією коронавірус міг потрапити на харчові продукти від хворого, який чхав і кашляв, після чого розповсюдитись по території ринку повітряно-крапельним шляхом.
Що відомо про спалах COVID-19 на ринку в Пекіні
- В Пекіні впродовж цілих 55 днів не фіксували поширення інфекції, допоки хворобу не виявили у людини, яка нікуди не мандрувала та не контактувала з людьми, які повернулися до столиці.
- Нещодавно у місті виявили 79 нових хворих на COVID-19 і всі пацієнти пов'язані з цим ринком. Ще 2 випадки, пов'язані з ринком, зареєстрували в провінції Ляонін і ще 3 – в Хебей.
- Для того, щоб стримати поширення вірусу, влада Пекіну заблокувала 10 житлових кварталів в районі ринку і почала тестувати населення на наявність захворювання.
- Тих людей, які впродовж минулих 14 днів ходили на "Сіньфаді", закликали самоізолюватися.
- 70% персоналу вже протестували на наявність коронавірусу, але ні в кого хворобу не виявили.
- У зв'язку з ситуацією, влада зняла Чжоу Юйцина з посади заступника голови району Фентай – його звинуватили у неуважності в роботі з профілактики та запобігання поширенню COVID-19.