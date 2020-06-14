Влада Китаю повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу за останні два місяці. Захворіли 57 людей – майже всі працювали або купували на місцевому продовольчому ринку. Наразі у Пекіні запровадили режим "воєнного часу".

Національна комісія охорони здоров’я Китаю станом за 13 червня зареєструвала 57 нових випадків COVID-19, пише Nytimes.com.

Читайте також Китай відповів на версію виникнення коронавірусу ще в серпні

57 людей отримали позитивний тест на коронавірус у Пекіні,

– йдеться у повідомленні.

Майже всі хворі працюють або купують продукти на місцевому ринку. Там продають морепродукти, фрукти та овочі.

Влада побоюється нового спалаху, тому 13 червня вирішила тимчасово закрити продовольчий ринок. Крім того, у 11 сусідніх житлових кварталах запровадили жорсткий карантин.

Адже це перші нові підтверджені випадки в столиці Китаю за понад 50 днів.

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу:

Що відомо про ринок, звідки почався спалах? На ньому працюють приблизно 10 тисяч працівників. Ринок постачає 90% фруктів та овочів в Пекіні.

Коронавірус у Китаї: основне