У Китаї повторний спалах коронавірусу: знову через продовольчий ринок
Влада Китаю повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу за останні два місяці. Захворіли 57 людей – майже всі працювали або купували на місцевому продовольчому ринку. Наразі у Пекіні запровадили режим "воєнного часу".
Національна комісія охорони здоров’я Китаю станом за 13 червня зареєструвала 57 нових випадків COVID-19, пише Nytimes.com.
Читайте також Китай відповів на версію виникнення коронавірусу ще в серпні
57 людей отримали позитивний тест на коронавірус у Пекіні,
– йдеться у повідомленні.
Майже всі хворі працюють або купують продукти на місцевому ринку. Там продають морепродукти, фрукти та овочі.
Влада побоюється нового спалаху, тому 13 червня вирішила тимчасово закрити продовольчий ринок. Крім того, у 11 сусідніх житлових кварталах запровадили жорсткий карантин.
Адже це перші нові підтверджені випадки в столиці Китаю за понад 50 днів.
Дивіться відео кореспондентів 24 каналу:
Що відомо про ринок, звідки почався спалах?На ньому працюють приблизно 10 тисяч працівників. Ринок постачає 90% фруктів та овочів в Пекіні.
Коронавірус у Китаї: основне
- Саме з Китаю COVID-19 поширився на весь світ.
- Станом на 14 червня там зафіксували 83 132 випадки зараження коронавірусом.
- Від недуги померли 4 634 хворих, одужати вдалося 78 369 людям.
- Впродовж останніх двох місяці там не виявляли нових заражень.