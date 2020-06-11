Представник міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньїн заявив, що версія появи COVID-19 на території Китаю ще у серпні 2019 року створена США навмисно з метою дезінформації.

В ході брифінгу в МЗС КНР в четвер у Пекіні назвали дослідження американських вчених сфабрикованим та зі значними похибками, пише Інтерфакс-Україна.

Про що мова COVID-19 міг поширюватися в Ухані ще у серпні 2019-го: на це вказують супутникові знімки

Які аргументи американських дослідників

Вчені Гарвардської медичної школи і Університету Бостона опублікували дослідження, в якому йдеться про те, що COVID-19 міг з'явитися і поширитися в китайському місті Ухань ще в серпні 2019 року.

Дослідники проаналізували знімки з супутників в період з січня 2018 року по квітень 2020 року і виявили, що з серпня 2019 року, в районі лікарень в Ухані було збільшення кількості автомобілів, а в грудні 2019 року кількість транспортних засобів, що біля лікарень, досягало максимуму за аналізований період часу.

Крім того, вчені промоніторили пошукові запити користувачів китайського пошуковика Baidu. У той же період часу китайці часто шукали інформацію про лікування кашлю, діареї та інших симптомів, що характерні для COVID-19.

Виникнення вірусу SARS-CoV-2

Як відомо, коронавірус почав поширюватися з адміністративного центру китайської провінції Хубей міста Ухань в грудні 2019 року. Відомо, що перші хворі в місті Ухань відвідували місцевий ринок, де продавали морепродукти, а також тварин – змій, птахів, кажанів. Наразі достеменно невідомо чи був ринок джерелом поширення COVID-19.

За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 11 червня у світі на коронавірус захворіли понад 7 млн ​​119 тисяч людей, з яких померли більше ніж 417 тисяч.