В Китае повторная вспышка коронавируса: снова из-за продовольственного рынка
Власть Китая сообщила о рекордном количестве новых случаев коронавируса за последние два месяца. Заболели 57 человек – почти все работали или покупали на местном продовольственном рынке. Сейчас в Пекине ввели режим "военного времени".
Национальная комиссия здравоохранения Китая по состоянию за 13 июня зарегистрировала 57 новых случаев COVID-19, пишет Nytimes.com.
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57 человек получили положительный тест на коронавирус в Пекине,
– говорится в сообщении.
Почти все больные работают или покупают продукты на местном рынке. Там продают морепродукты, фрукты и овощи.
Власти опасаются новой вспышки, поэтому 13 июня решили временно закрыть продовольственный рынок. Кроме того, в 11 соседних жилых кварталах ввели жесткий карантин.
Ведь это первые новые подтвержденные случаи в столице Китая за более 50 дней.
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Что известно о рынке, откуда началась вспышка?
На нем работают примерно 10 тысяч работников. Рынок поставляет 90% фруктов и овощей в Пекине.
Коронавирус в Китае: основное
- Именно из Китая COVID-19 распространился на весь мир.
- По состоянию на 14 июня там зафиксировали 83 132 случая заражения коронавирусом.
- От недуга умерли 4 634 больных, выздороветь удалось 78 369 людям.
- В течение последних двух месяцев там не выявляли новых заражений.