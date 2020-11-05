Через небажані результати гри, люди можуть злитись на стільки сильно, що мимоволі завдають шкоди своєму здоров'ю. Нещодавно подібний випадок стався у Китаї – чоловік фактично луснув від люті.

30-річний чоловік Чен з провінції Фучжоу отримав небезпечну травму через серію поразок у грі. Його госпіталізували з розривом легені, повідомляє Globaltimes.

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Так, після поразки Чен розлютився на стільки, що жбурнув свій телефон на підлогу. А вже за мить він відчув нестерпний біль в області грудей.

Ледь дихавши, чоловік викликав медичну допомогу. Виявилось, що у нього луснула легенева булла. Завдяки вчасному медичному втручанню Чену вдалося вижити.

Це не перший подібний випадок

За словами медиків, таке буває, коли люди відчувають сильну злість або занадто збуджені. Занадто сильний викид адреналіну може травмувати організм зсередини.

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