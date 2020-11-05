В Китае мужчина буквально лопнул от ярости из-за поражения в игре
Из-за нежелательных результатов игры люди могут злиться настолько сильно, что невольно наносят вред своему здоровью. Недавно подобный случай произошел в Китае – мужчина фактически лопнул от ярости.
30-летний Чен из провинции Фучжоу получил опасную травму из-за серии поражений в игре. Его госпитализировали с разрывом легкого, сообщает Globaltimes.
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Так, после поражения Чен разозлился настолько, что швырнул свой телефон на пол. А уже через мгновение он почувствовал нестерпимую боль в области груди.
Едва дыша, мужчина вызвал медицинскую помощь. Оказалось, что у него лопнула легочная булла. Благодаря своевременному медицинскому вмешательству Чену удалось выжить.
Это не первый подобный случай
По словам медиков, такое бывает, когда люди испытывают сильную злость или слишком возбуждены. Слишком сильный выброс адреналина может травмировать организм изнутри.
Как преодолеть злость: основные правила
- Дайте себе время остыть, обдумайте, почему вас так задела эта ситуация.
- Поделитесь своими эмоциями с близкими, опишите их, постарайтесь выговориться.
- Задумайтесь, чего вы именно хотите добиться благодаря злости? Хотите кого-то наказать, сравнять счет? Действительно ли это сделает вас счастливее? Постарайтесь честно ответить себе на эти вопросы.
- Не стоит сосредотачиваться на вещи, которая вас расстроила.
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