Из-за нежелательных результатов игры люди могут злиться настолько сильно, что невольно наносят вред своему здоровью. Недавно подобный случай произошел в Китае – мужчина фактически лопнул от ярости.

30-летний Чен из провинции Фучжоу получил опасную травму из-за серии поражений в игре. Его госпитализировали с разрывом легкого, сообщает Globaltimes.

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Так, после поражения Чен разозлился настолько, что швырнул свой телефон на пол. А уже через мгновение он почувствовал нестерпимую боль в области груди.

Едва дыша, мужчина вызвал медицинскую помощь. Оказалось, что у него лопнула легочная булла. Благодаря своевременному медицинскому вмешательству Чену удалось выжить.

Это не первый подобный случай

По словам медиков, такое бывает, когда люди испытывают сильную злость или слишком возбуждены. Слишком сильный выброс адреналина может травмировать организм изнутри.

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