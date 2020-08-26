Китай тестує нову вакцину проти коронавірусу: її виготовили з комах
У Китаї схвалили клінічні випробування на людях нової вакцини від COVID-19. Вакцину виготовили з використанням клітин комах.
Рекомбінантна білкова вакцина отримала дозвіл на клінічні випробовування, повідомила Західно-китайська лікарня при Сичуаньському університеті.
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Вакцина проти коронавірусу з комах
Це буде перше в країні випробування на людях вакцини від COVID-19, виготовленої з клітин комах. Вона призначена для активації антитіл проти певних ділянок на спайковий білок вірусу SARS-CoV-2, який викликає це захворювання.
29 липня журнал Nature опублікував результати випробувань на тваринах, які довели, що ця вакцина викликає імунну відповідь проти інфекції SARS-CoV-2 у мишей, кроликів і деяких приматів вже через 7 або 14 днів після одноразової ін'єкції без побічних ефектів.
Перспектива вакцини
Вчені раніше використовували клітини комах для розробки рекомбінантних вакцин проти раку шийки матки та грипу в країнах Європи і Америки, тобто технологію можна безпечно застосовувати на людях.
Додамо, що наразі немає ефективних ліків проти коронавірусу, фахівці всього світу працюють над їх створенням. У всьому світі медики лікують коронавірусну хворобу препаратами, які попередньо довели свою ефективність у боротьбі проти інших захворювань.