У Китаї схвалили клінічні випробування на людях нової вакцини від COVID-19. Вакцину виготовили з використанням клітин комах.

Рекомбінантна білкова вакцина отримала дозвіл на клінічні випробовування, повідомила Західно-китайська лікарня при Сичуаньському університеті.

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Вакцина проти коронавірусу з комах

Це буде перше в країні випробування на людях вакцини від COVID-19, виготовленої з клітин комах. Вона призначена для активації антитіл проти певних ділянок на спайковий білок вірусу SARS-CoV-2, який викликає це захворювання.

29 липня журнал Nature опублікував результати випробувань на тваринах, які довели, що ця вакцина викликає імунну відповідь проти інфекції SARS-CoV-2 у мишей, кроликів і деяких приматів вже через 7 або 14 днів після одноразової ін'єкції без побічних ефектів.

Вакцину виготовили шляхом введення генів вірусу SARS-CoV-2 в культури клітин комах, які можуть вирощувати вірусні білки. Така технологія підходить для великомасштабного виробництва вакцин.

Перспектива вакцини

Вчені раніше використовували клітини комах для розробки рекомбінантних вакцин проти раку шийки матки та грипу в країнах Європи і Америки, тобто технологію можна безпечно застосовувати на людях.

Додамо, що наразі немає ефективних ліків проти коронавірусу, фахівці всього світу працюють над їх створенням. У всьому світі медики лікують коронавірусну хворобу препаратами, які попередньо довели свою ефективність у боротьбі проти інших захворювань.