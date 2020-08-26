В Китае одобрили клинические испытания на людях новой вакцины от COVID-19. Вакцину изготовили с использованием клеток насекомых.

Рекомбинантная белковая вакцина получила разрешение на клинические испытания, сообщила Западно-китайская больница при Сычуаньском университете.

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Вакцина против коронавируса из насекомых

Это будет первое в стране испытание на людях вакцины от COVID-19, изготовленной из клеток насекомых. Она предназначена для активации антител против определенных участков на спаечный белок вируса SARS-CoV-2, который вызывает это заболевание.

29 июля журнал Nature опубликовал результаты испытаний на животных, которые показали, что эта вакцина вызывает иммунный ответ против инфекции SARS-CoV-2 у мышей, кроликов и некоторых приматов уже через 7 или 14 дней после однократной инъекции без побочных эффектов.

Вакцину изготовили путем введения генов вируса SARS-CoV-2 в культуры клеток насекомых, которые могут выращивать вирусные белки. Такая технология подходит для крупномасштабного производства вакцин.

Перспектива вакцины

Ученые ранее использовали клетки насекомых для разработки рекомбинантных вакцин против рака шейки матки и гриппа в странах Европы и Америки, то есть технологию можно безопасно применять на людях.

Добавим, что сейчас нет эффективных лекарств против коронавируса, специалисты всего мира работают над их созданием. Во всем мире медики лечат коронавирусную болезнь препаратами, которые предварительно доказали свою эффективность в борьбе против других заболеваний.