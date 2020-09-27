Десятки тисяч мешканців Китаю вже отримали вакцину проти коронавірусу. І хоч безпечність нового препарату поки що недоведена, країна заявила про "розуміння та підтримку" з боку ВООЗ.

Китай ще з липня ввів програму екстреної вакцинації проти коронавірусу. Деякі експерти та розробники вакцин застерегли від передчасного використання вакцини до завершення клінічних випробувань, але уряд країни заявив про підтримку ВООЗ, повідомляє CNN.

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Ці вакцини розробила державна корпорація China National Biotec Group, відома як Sinopharm. У заяві, розміщеній на вебсайті компанії вказано, що двома експериментальними вакцинами від Sinopharm вакцинували "сотні тисяч разів".

За словами генерального радника компанії Чжоу Сонга, не було зафіксовано випадків зараження після щеплення та значних побічних ефектів.

Що відомо про розробку вакцин у Китаї

Китай вважається одним з лідерів "перегонів" на розробку вакцини проти коронавірусу. Нині у країні розроблено 11 вакцин, які проходять клінічні випробування і ще 4, які проходять 3 фазу досліджень.

По усьому світу на людях випробовують 38 вакцин. 9 з них досягли останньої стадії випробувань.

У китайському уряді заявили, що експериментальні вакцини проти коронавірусу застосовують на людях з груп підвищеного ризику, а саме: на медичному персоналі, персоналі з профілактики епідемій, митному та прикордонному персоналі.