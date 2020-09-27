Десятки тысяч жителей Китая уже получили вакцину против коронавируса. И хотя безопасность нового препарата пока не доказана, страна заявила о "понимании и поддержке" со стороны ВОЗ.

Китай еще с июля ввел программу экстренной вакцинации против коронавируса. Некоторые эксперты и разработчики вакцин предостерегли от преждевременного использования вакцины до завершения клинических испытаний, но правительство страны заявило о поддержке ВОЗ, сообщает CNN.

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Эти вакцины разработала государственная корпорация China National Biotec Group, известная как Sinopharm. В заявлении, размещенном на веб-сайте компании указано, что двумя экспериментальными вакцинами от Sinopharm вакцинировали "сотни тысяч раз".

По словам генерального советника компании Чжоу Сонга, не было зафиксировано случаев заражения после прививки и значительных побочных эффектов.

Что известно о разработке вакцин в Китае

Китай считается одним из лидеров "гонки" в разработке вакцины против коронавируса. Сейчас в стране разработано 11 вакцин, которые проходят клинические испытания и еще 4, которые проходят 3 фазу исследований.

По всему миру на людях испытывают 38 вакцин. 9 из них достигли последней стадии испытаний.

В китайском правительстве заявили, что экспериментальные вакцины против коронавируса применяют на людях из групп повышенного риска, а именно: на медицинском персонале, персонале по профилактике эпидемий, таможенном и пограничном персонале.