Китайська влада пообіцяла, що розкриє деталі своєї вакцини від коронавірусу і зробить її суспільним надбанням після того, як вона буде розроблена.

Про це заявив міністр науки та техніки КНР Ван Чжиган на пресконференції з нагоди публікації Держрадою країни Білої книги "Боротьба з COVID-19: дії Китаю", передає газета "Женьмінь жибао".

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На наступному етапі, коли китайська вакцина буде готова до застосування після того, як її створять і перевірять, ми виконаємо ті зобов'язання, які озвучив голова КНР Сі Цзіньпін на 73-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, і зробимо її доступною всьому світу,

– сказав Ван Чжиган.

За його словами, вчені в КНР розробляють як мінімум п'ять вакцин. Деякі з них вже приступили до випробувань. Міністр зазначив, що при створенні вакцини віддається пріоритет її безпеці, ефективності та доступності.

"Як показує історія боротьби людства з епідеміями, фундаментальною стратегією для протистояння є саме розробка вакцин. Світу потрібно посилити співпрацю в їхній розробці та наступних етапах", – пояснив міністр.

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