Китайская власть пообещала, что раскроет детали своей вакцины от коронавируса и сделает ее общественным достоянием после того, как она будет разработана.

Об этом заявил министр науки и технологий КНР Вань Ган на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом страны Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая", передает газета "Жэньминь жибао".

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На следующем этапе, когда китайская вакцина будет готова к применению после того, как ее создадут и проверят, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру,

– сказал Вань Ган.

По его словам, ученые в КНР разрабатывают как минимум пять вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям. Министр отметил, что при создании вакцины отдается приоритет ее безопасности, эффективности и доступности.

"Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния является именно разработка вакцин. Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах", – пояснил министр.

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