Китай не хочет, чтобы США создали вакцину первыми, – американский сенатор
Американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что у США есть доказательства против Китая. Согласно им, Китай препятствует созданию на Западе вакцины от коронавируса.
Сенатор убежден, что Китай не хочет, чтобы США создали вакцину первыми. Об этом он сказал в интервью ВВС.
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По мнению Скотта, в случае, если Китай создаст вакцину от COVID-19, то не будет делиться ею.
Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить ее,
– сказал сенатор США.
В то же время он не ответил на вопрос, какими доказательствами владеют Соединенные Штаты.
Позиция Китая
Министр науки и технологий КНР Вань Ган заявил, что Китай будет укреплять международное сотрудничество в будущих клинических испытаниях вакцины от COVID-19, опираясь на уже действующее взаимодействие в ее разработке.
Он подчеркнул, что разработка вакцины "как и раньше является основной стратегией в сфере наших усилий по преодолению нового коронавируса".
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Вакцина против коронавируса: все, что известно
- В связи с пандемией COVID-19 страны из всех уголков мира соревнуются за первенство в разработке вакцины против коронавируса.
- ВОЗ зарегистрировала 133 потенциальных вакцины, которые разрабатывают для защиты населения от COVID-19. 10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания в США, Великобритании и Китае.
- Другие 123 препарата пока находятся на стадии доклинической оценки. Потенциальные вакцины пытаются разработать во всех уголках мира, в том числе и в Канаде, Великобритании, Гонконге, Германии, Индии, России и Австралии.
- У Украины нет разработок вакцины против коронавируса.