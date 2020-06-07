Ухудшение статистики инфицирования коронавирусом указывает на опасность второй волны эпидемии COVID-19 в Украине. Именно поэтому украинцам стоит не путать ослабление карантинных ограничений с их полной отменой.

Об этом во время традиционного брифинга Минздрава рассказал глава ведомства Максим Степанов, передает 24 канал.

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Важно не путать смягчение с полной отменой карантинных мер, потому что эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Статистика последних дней – количество заболеваний более 500 человек в сутки,

– уточнил министр.

По словам Степанова, эпидемия возвращает свою мощь и в других странах. Негативную динамику фиксируют, в частности, в Германии, где уровень передачи вируса в последние дни превысил критические значения. Тем временем в Китае заявляют о возможности новой вспышки, а о начале второй волны эпидемии заявили в Южной Корее.

"Настойчиво прошу: не пренебрегайте правилами, рекомендованными Минздравом, пользуйтесь масками и антисептиками, придерживайтесь социальной дистанции.Берегите себя и своих близких", – призвал министр.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине: кратко: