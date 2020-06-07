Вчера в Украине зарегистрировали 485 новых пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в стране выявлены 26 999 больных COVID-19.

О заболеваемости COVID-19 в стране сообщает система мониторинга распространения инфекции аппарата СНБО Украины.

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По состоянию на 7 июня 09:00 в Украине зарегистрировали 26 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 14 339 из них остаются активными.

К сожалению, за последние сутки умерли еще 11 пациентов, таким образом статистика летальности выросла до 788.

За все время пандемии в Украине выздоровели 12 054 человека.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 485 пациентов – больше всего больных зарегистрировали на Львовщине (+68), Буковине (+54) и в столице (+43).

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 7 июня:

Черновицкая область – 3 639;

Киев – 3 418;

Львовская область – 2 121;

Ровненская область – 2 046;

Киевская область – 1 784;

Ивано-Франковская область – 1 562;

Закарпатская область – 1 322;

Тернопольская область – 1 275;

Харьковская область – 1 251;

Винницкая область – 1 136;

Волынская область – 1 052;

Одесская область – 996;

Днепропетровская область – 971;

Житомирская область – 881;

Кировоградская область – 553;

Хмельницкая область – 518;

Запорожская область – 495;

Черкасская область – 460;

Николаевская область – 309;

Черниговская область – 279;

Полтавская область – 274;

Донецкая область – 231;

Сумская область – 193;

Херсонская область – 179;

Луганская область – 54.

Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.

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