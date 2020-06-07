В Украине зарегистрировали около 27 тысяч случаев коронавируса COVID-19
Вчера в Украине зарегистрировали 485 новых пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в стране выявлены 26 999 больных COVID-19.
О заболеваемости COVID-19 в стране сообщает система мониторинга распространения инфекции аппарата СНБО Украины.
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По состоянию на 7 июня 09:00 в Украине зарегистрировали 26 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 14 339 из них остаются активными.
К сожалению, за последние сутки умерли еще 11 пациентов, таким образом статистика летальности выросла до 788.
За все время пандемии в Украине выздоровели 12 054 человека.
За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 485 пациентов – больше всего больных зарегистрировали на Львовщине (+68), Буковине (+54) и в столице (+43).
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 7 июня:
- Черновицкая область – 3 639;
- Киев – 3 418;
- Львовская область – 2 121;
- Ровненская область – 2 046;
- Киевская область – 1 784;
- Ивано-Франковская область – 1 562;
- Закарпатская область – 1 322;
- Тернопольская область – 1 275;
- Харьковская область – 1 251;
- Винницкая область – 1 136;
- Волынская область – 1 052;
- Одесская область – 996;
- Днепропетровская область – 971;
- Житомирская область – 881;
- Кировоградская область – 553;
- Хмельницкая область – 518;
- Запорожская область – 495;
- Черкасская область – 460;
- Николаевская область – 309;
- Черниговская область – 279;
- Полтавская область – 274;
- Донецкая область – 231;
- Сумская область – 193;
- Херсонская область – 179;
- Луганская область – 54.
Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.
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