Американський сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, що США мають докази проти Китаю. Згідно з ними, Китай перешкоджає створенню на Заході вакцини від коронавірусу.

Сенатор переконаний, що Китай не хоче, щоб США створили вакцину першими. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

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На думку Скотта, у випадку, якщо Китай створить вакцину від COVID-19, то не ділитиметься нею.

Ми повинні створити цю вакцину. На жаль, у нас є докази того, що комуністичний Китай намагається саботувати нашу роботу або ж сповільнити її,

– сказав сенатор США.

Водночас він не відповів на питання, якими доказами володіють Сполучені Штати.

Позиція Китаю

Міністр науки та технологій КНР Ван Чжиган заявив, що Китай зміцнюватиме міжнародну співпрацю у майбутніх клінічних випробуваннях вакцини від COVID-19, спираючись на вже чинну взаємодію в її розробці.

Він підкреслив, що розробка вакцини "як і раніше є основною стратегією у сфері наших зусиль з подолання нового коронавірусу.

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