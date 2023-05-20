Будь-які зміни смаку, зокрема й кислий присмак, можуть призвести до втрати апетиту. Адже складно харчуватись у звичному режимі, коли всі страви здаються іншими на смак.

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Причини кислого присмаку у роті

Погана гігієна ротової порожнини

Якщо ви нерегулярно чистите зуби і забуваєте відвідувати стоматолога, то можуть виникнути проблеми із зубами та яснами. Вони викликають кислий присмак та інші зміни смаку.

Зневоднення та сухість у роті

Брак або повна відсутність слини може спричинити солоний присмак. Але в деяких випадках виникає й кислий.

Препарати та лікування

Кислий присмак викликають антигістамінні препарати чи антибіотики. Також може бути наслідком променевої терапії.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

Інфекції

Звичайна застуда, інфекції носових пазух можуть викликати кислий присмак, але, як правило, неприємне відчуття минає, коли людина одужує

Вік

У людей похилого віку смакові рецептори можуть стати менш чутливими. Іноді такі зміни спричиняють кислий присмак.

Як позбутися кислого присмаку

Для того, щоб позбутися кислого присмаку, потрібно знайти причину, яка його викликала. Наприклад, якщо проблема в гігієні ротової порожнини, то необхідно проконсультуватися зі стоматологом і змінити догляд, дотримуючись рекомендацій фахівця.

Якщо причина в зневодненні, потрібно стежити за тим, скільки ви п'єте.

Якщо кислий присмак виник через ліки, не поспішайте самостійно припиняти їх прийом. Зверніться до лікаря, можливо він порадить аналог без такого побічного ефекту.