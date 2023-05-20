Любые изменения вкуса, включая кислый привкус, могут привести к потере аппетита. Ведь сложно питаться в обычном режиме, когда все блюда кажутся другими по вкусу.

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Причины кислого привкуса во рту

Плохая гигиена полости рта

Если вы нерегулярно чистите зубы и забываете посещать стоматолога, могут возникнуть проблемы с зубами и деснами. Они вызывают кислый вкус и другие изменения вкуса.

Обезвоживание и сухость во рту

Нехватка или полное отсутствие слюны может вызвать соленый привкус. Но в некоторых случаях возникает и простокваша.

Препараты и лечение

Кислый привкус вызывают антигистаминные препараты или антибиотики. Также может являться следствием лучевой терапии.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Инфекции

Обычная простуда, инфекции носовых пазух могут вызвать кислый привкус, но, как правило, неприятное чувство проходит, когда человек выздоравливает

Возраст

У пожилых людей вкусовые рецепторы могут стать менее чувствительными. Иногда такие изменения влекут за собой кислый привкус.

Как избавиться от кислого привкуса

Для того, чтобы избавиться от кислого привкуса, нужно найти причину, которая его вызвала. Например, если проблема в гигиене полости рта, то необходимо проконсультироваться со стоматологом и изменить уход, соблюдая рекомендации специалиста.

Если причина в обезвоживании нужно следить за тем, сколько вы пьете.

Если кислый привкус возник из-за лекарства, не спешите самостоятельно прекращать их прием. Обратитесь к врачу, возможно, он посоветует аналог без такого побочного эффекта.