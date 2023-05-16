Чесу во рту возникает металлический привкус

Дисгевзия, или изменение вкусовых ощущений, встречается довольно часто. Вкус металла во рту может быть связан с рядом причин.

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Плохая гигиена полости рта

Из-за нерегулярной чистки зубов могут начаться проблемы как с самими зубами, так и с десной. Например, развивается пародонтит или гингивит – воспаление десен. Это может привести к появлению металлического вкуса во рту.

Беременность

Дисгевзия – обычный симптом гормональных изменений во время беременности. Чаще сильное изменение вкуса и появление необычных привкусов остро ощущаются в первом триместре. Но, как правило, ко второму и третьему триместру неприятные и необычные ощущения исчезают.

Витамины

Поливитаминные комплексы с хромом, цинком, медью или БАДы с железом и кальцием могут вызвать металлический вкус во рту. Обычно это связано с неправильной дозировкой. Часто люди считают витамины безвредным средством, но перед их применением нужно проконсультироваться с врачом и сдать анализы, подтверждающие дефицит витаминов или микроэлементов.

Лекарство

Металлический привкус может появиться из-за препаратов для лечения подагры, повышенного артериального давления, сахарного диабета второго типа, глаукомы, а также из-за некоторых антибиотиков и даже средств против простуды.

Инфекции

Вкус металла во рту может наблюдаться при инфекциях верхних дыхательных путей, в том числе вирусных и синуситах.

Пищевая аллергия

Иногда металлический привкус может являться следствием аллергии на моллюски или лесные орехи. Часто это свидетельствует о том, что реакция может развиться по мгновенному типу в виде отека Квинке или анафилактического шока.

Химическое отравление

Если вы подверглись воздействию инсектицидов, свинца или ртути, одним из признаков химического отравления может быть металлический привкус. И здесь нужно немедленно обратиться к врачу.

Лечение рака

Химио- и лучевая терапия, особенно при лечении злокачественных опухолей головы и шеи, часто вызывает металлический вкус во рту.

Деменция

Из-за деменции вкусовые рецепторы могут передавать вкус по-другому.

Если у вас неожиданно появился металлический привкус и долго не проходит, сначала следует проконсультироваться с врачом. Специалист поможет найти причину и при необходимости назначить лечение.