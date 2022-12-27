Мікроби, які живуть в товстому кишечнику, відіграють величезну роль у життєдіяльності та стані нашого організму. Ці бактерії можуть визначати ефективність прийому ліків та тяжкість перебігу COVID-19, розвиток хвороби Альцгеймера і навіть настрій.

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Нове дослідження мікробіому

Нова робота вчених із Копенгагенського університету показала, що кишкова мікрофлора може впливати на статуру, витягуючи різну кількість енергії з їжі.

Генрік Рогер та його колеги зібрали проби фекалій у 85 добровольців – жителів Данії зі подібним режимом харчування. З цих зразків вчені виділили напівперетравлені залишки їжі та з'ясували її енергетичний вміст, а також визначили видовий склад мікробів.

Бактерії впливають на вагу людей

Автори дослідження виявили, що близько 40% учасників експерименту витягували істотно більшу частину енергії зі з'їденого і вага членів цієї групи була в середньому на 10% більша.

На думку вчених, це може вказувати на досі недооцінений механізм розвитку ожиріння, пов'язаний не з їжею, яку споживає людина, і не з особливостями самого організму, а з набором бактерій. Найбільшу ефективність вилучення енергії – і схильність до накопичення надмірної ваги – продемонстрували добровольці, у мікрофлорі яких домінували Bacteroides. Носії мікрофлори інших типів, де левова частка припадала на бактерії Ruminococcaceae або Prevotella, перетравлювали їжу трохи гірше і в середньому важили менше.