Усі НПЗЗ можна приймати від 7 до 15 днів – вважається, що в цей період вони безпечні. Але бувають ситуації, коли пити їх доводиться набагато довше. Наприклад, пацієнти із захворюваннями суглобів та хребта змушені приймати знеболювальні препарати роками, а людям із деякими захворюваннями серця доводиться постійно пити аспірин.

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Тривалим вживанням вважається 12 – 18 місяців застосування НПЗЗ у стандартних дозах. При тривалому прийомі НПЗЗ зростає ризик розвитку побічних ефектів, а деяких випадках навіть захворювань.

Проблеми з серцем

Тривале застосування НПЗЗ пов'язане з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, у тому числі у здорових людей. Мова про інфаркт міокарда та інсульт, серцеву недостатність, підвищення тиску, фібриляцію передсердь і тромбозу.

Препарати з групи НПЗЗ різняться за рівнем ризику ускладнень, але наскільки велика ця різниця – невідомо. У 2013 році було проведено великий аналіз 300 000 пацієнтів. Через рік вчені дійшли висновку, що ризик серцево-судинних проблем збільшився у тих, хто приймав високі дози диклофенаку та ібупрофену.

Проблеми зі шлунком

Більш очевидний та знайомий багатьом ефект від тривалого прийому НПЗЗ – шлунково-кишковий розлад. Тривалий прийом НПЗЗ провокує розвиток гастриту або виразкової хвороби, а іноді навіть кровотечі. Найчастіша скарга після тривалого прийому НПЗЗ – біль у шлунку, на другому місці – печія.

Ризик підвищується після місяця прийому НПЗЗ. Особливо це небезпечно для людей похилого віку: для них ймовірність зіткнутися з гастритом або виразкою вище в 3 – 5 разів.

Ще одне ускладнення від тривалого прийому НПЗЗ – зниження функції нирок, а іноді їхнє пошкодження з розвитком гострої ниркової недостатності, коли нирки перестають працювати зовсім.