Проблема лікування раку легенів

Рак легень – одне з найнебезпечніших онкологічних захворювань. Нерідко його вдається діагностувати лише на пізніх стадіях, коли пухлина вже поширилася дуже широко. Через це для виявлення раку легень намагаються використовувати і штучний інтелект, і навіть собак з їх надчутливим нюхом.

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Приблизно у кожному п'ятому випадку хвороби пухлина залишається досить локалізованою, що дозволяє вдаватися до хірургічного втручання. Успіх таких операцій багато в чому залежить від точності, з якою лікарям вдається видалити злоякісні тканини. Якщо частина з них залишиться, пухлина може знову розростатися, вимагаючи нового лікування, а часто й нового хірургічного втручання.

Як полегшить лікування новий препарат

Для розв'язання цієї проблеми компанія On Target Laboratories розробила препарат пафоалаціаніну (торгова марка Cytalux). Він вводиться пацієнтові перед операцією та зв'язується з рецептором фолієвої кислоти альфа (FRα). Ракові клітини виробляють ці білки особливо активно, тому вони є мішенями для багатьох видів протипухлинної терапії. Лікувальну дію речовина не має, вона лише світиться під дією ІЧ-випромінювання.

Його свічення можна зафіксувати простою ІЧ-камерою, виводячи зображення на монітор в операційній. Ракові клітини на такому малюнку яскраво світяться, на відміну від звичайних. Орієнтуючись на неї, хірурги видаляють ділянки пухлини, які могли б пропустити, і при цьому торкають тканин, які варто зберегти.

Минулого року Cytalux отримав схвалення для використання у хірургії раку яєчника. Тоді ж було проведено третю фазу клінічних випробувань препарату в хірургії раку легень. Він показав, що підвищує ефективність операцій більш ніж 50%.