Вчені з Англії розробили додаток, який приблизно визначає, скільки років залишилось до смерті. Також він прораховує ризики виникнення інсульту чи серцевого нападу у наступні 10 років.

На основі своїх досліджень фахівці з Університету Східної Англії розробили калькулятор тривалості життя. Аби визначити приблизний вік своєї смерті, необхідно лише ввести деякі демографічні дані та інформацію про свій стан здоров'я.

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Розробники додатку зазначають, що інформація про користувачів не зберігається і застосовується лише для розрахунку.

Та й загалом додаток вимагає досить невинну інформацію: вік, стать, етнічна приналежність, зріст, вага та рівень розвитку місцевості, у якій проживаєте.

Також необхідно вказати особливості вашого здоров'я. Так, аби розрахувати середню тривалість життя, додатку необхідно знати, чи є у вас діабет та гіпертонія, на скільки часто ви курите, який у вас систолічний тиск та чи приймаєте ви статини.

Також необхідно вказати, чи страждаєте ви від:

Миготливої аритмії;

Будь-якого серцево-судинного захворювання;

Хронічної хвороби нирок;

Ревматоїдного артриту;

Підвищеного холестерину.



Як розрахувати середню тривалість вашого життя / Скриншот mylongevity.org

Після того, як ви введете усі необхідні дані та натиснете на кнопку "Обчислити середню тривалість життя", додаток покаже приблизний вік смерті, ризик виникнення серцевого нападу або інсульту впродовж наступних 10 років та ваш індекс маси тіла.

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