Ученые из Англии разработали приложение, которое примерно определяет, сколько лет осталось до смерти. Также оно просчитывает риски возникновения инсульта или сердечного приступа в последующие 10 лет.

На основе своих исследований специалисты из Университета Восточной Англии разработали калькулятор продолжительности жизни. Чтобы определить примерный возраст своей смерти, необходимо лишь ввести некоторые демографические данные и информацию о своем состоянии здоровья.

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Разработчики приложения отмечают, что информация о пользователях не сохраняется и применяется только для расчета.

И вообще приложение требует достаточно невинную информацию: возраст, пол, этническую принадлежность, рост, вес и уровень развития местности, в которой проживаете.

Также необходимо указать особенности вашего здоровья. Так, чтобы рассчитать среднюю продолжительность жизни, приложению необходимо знать, есть ли у вас диабет и гипертония, насколько часто вы курите, какое у вас систолическое давление и принимаете ли вы статины.

Также необходимо указать, страдаете ли вы от:

Мерцательной аритмии

Любого сердечно-сосудистого заболевания;

Хронической болезни почек

Ревматоидного артрита;

Повышенного холестерина.

Как рассчитать среднюю продолжительность вашей жизни / Скриншот mylongevity.org

После того, как вы введете все необходимые данные и нажмете на кнопку "Вычислить среднюю продолжительность жизни", приложение покажет примерный возраст смерти, риск возникновения сердечного приступа или инсульта в течение следующих 10 лет и ваш индекс массы тела.

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