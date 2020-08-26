Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про повне викорінення останнього у світі природного збудника поліомієліту на всій території Африки.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що це великий день, повідомляє CNN. Як зазначає видання, перемога над захворюванням стала історичним успіхом в області суспільної охорони здоров'я.

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Гебреісус зауважив, що з 1966 року, коли держави Африки вперше почали масово боротися із захворюванням, до континенту доставили близько 9 мільярдів вакцин проти поліомієліту. За його словами, саме вакцинація допомогла покласти край хворобі. Загалом, щеплення зробили понад 95% населення Африки.

Згідно з підрахунками ВООЗ, з 1996 року зусилля проти хвороби запобігли паралічу до 1,8 мільйона дітей і врятували близько 180 тисяч життів.

Поліомієліт – що це? Це вірусне інфекційне захворювання, яке передається через фекалії та слину від людини до людини. Найчастіше хвороба поширюється через брудні руки, інфіковану їжу і воду. Поліомієліт вражає центральну нервову систему і призводить до паралічу, а потім й до смерті. Помирають близько 5% інфікованих. Захворіти на поліомієліт може як і дитина, так і доросла людина. Проблема в тому. що це захворювання неможливо вилікувати. Відтак, захиститися від поліомієліту можна лише щепленням.

Останній випадок поліомієліту зафіксували в Африці ще у 2016 році, а саме в Нігерії. Втім, аби переконатися у відсутності нових спалахів, ВООЗ прийняла рішення поспостерігати за ситуацією ще чотири роки.

У підсумку представники комісії зробили спеціальну заяву і передали ВООЗ відповідний сертифікат. У ньому зазначено, що у всіх країнах Африки повністю викорінений останній зі збережених у світі природний збудник поліомієліту — тип 1 дикого поліовірусу.

Кінець дикого поліомієліту в Африці - великий день. Ніхто з нас не зміг би домогтися цього самотужки,

– заявив Гебреісус.

Залишився поліомієліт вакцинного походження

Як пише BBC, нині в Африці залишився лише вірус поліомієліту вакцинного походження. Зокрема, у 2020 році було виявлено 177 випадків інфекції. ВООЗ виявила низку таких випадків у Нігерії, Демократичній Республіці Конго, Центральноафриканській Республіці і Анголі.