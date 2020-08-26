Всемирная организация здравоохранения объявила о полном искоренении последнего в мире природного возбудителя полиомиелита на всей территории Африки.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что это великий день, сообщает CNN. Как отмечает издание, победа над заболеванием стала историческим успехом в области общественного здравоохранения.

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Гебреисус заметил, что с 1966 года, когда государства Африки впервые начали массово бороться с заболеванием, на континент доставили около 9 миллиардов вакцин против полиомиелита. По его словам, именно вакцинация помогла положить конец болезни. В общем, прививки сделали более 95% населения Африки.

Согласно подсчетам ВОЗ, с 1996 года усилия против болезни предотвратили паралич до 1,8 миллиона детей и спасли около 180 тысяч жизней.

Полиомиелит – что это? Это вирусное инфекционное заболевание, которое передается через фекалии и слюну от человека к человеку. Чаще всего болезнь распространяется через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Полиомиелит поражает центральную нервную систему и приводит к параличу, а затем и к смерти. Умирают около 5% инфицированных. Заболеть полиомиелитом может как ребенок, так и взрослый человек. Проблема в том. что это заболевание невозможно вылечить. Поэтому, защититься от полиомиелита можно только с помощью прививки.

Последний случай полиомиелита зафиксировали в Африке еще в 2016 году, а именно в Нигерии. Впрочем, чтобы убедиться в отсутствии новых вспышек, ВОЗ приняла решение понаблюдать за ситуацией еще четыре года.

В итоге представители комиссии сделали специальное заявление и передали ВОЗ соответствующий сертификат. В нем указано, что во всех странах Африки полностью искоренен последний из сохранившихся в мире естественный возбудитель полиомиелита – тип 1 дикого полиовируса.

Конец дикого полиомиелита в Африке – большой день. Никто из нас не смог бы добиться этого самостоятельно,

– заявил Гебреисус.

Остался полиомиелит вакцинного происхождения

Как пишет BBC, сейчас в Африке остался только вирус полиомиелита вакцинного происхождения. В частности, в 2020 году было выявлено 177 случаев инфекции. ВОЗ выявила ряд таких случаев в Нигерии, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике и Анголе.