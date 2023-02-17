Закон прийняли 185 голосами "за", проти проголосували 154 депутати. За словами урядовців Іспанії, нововведення спрямоване на те, щоб порушити табу теми менструації.

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Менструальна відпустка в Іспанії

Законодавство дає право працівникам, які відчувають менструальний біль, мати стільки відпусток, скільки їм потрібно, при цьому державна система соціального забезпечення, а не роботодавці, бере на себе плату за лікарняний.

Як і для оплачуваної відпустки за станом здоров’я, тут потрібен дозвіл лікаря, хоча тривалість лікарняного не визначена законом. За даними Іспанського товариства гінекології та акушерства, близько третини жінок страждають від сильного менструального болю.

Місячні більше не будуть табу. Більше не потрібно ходити на роботу з болем, більше не треба приймати таблетки перед приходом на роботу і приховувати той факт, що ми відчуваємо біль, через який ми не можемо працювати,

– сказала міністерка з питань рівності Ірен Монтеро.

Наразі менструальна відпустка надається лише в декількох країнах світу, таких як Японія, Індонезія та Замбія.

Критика нового закону

Але нове законодавство породило розбіжності як серед політиків, так і серед профспілок. Вони вважають, що це може стигматизувати жінок на робочому місці та опосередковано перешкоджати їхньому доступу до ринку праці. Цю позицію підтримала опозиційна Народна партія (PP).

Доступність абортів

Менструальна відпустка була частиною ширшого закону, який також покращує доступ до абортів у державних лікарнях. Через католицькі традиції в країні багато жінок не можуть перервати вагітність.

Менше 15% абортів, які проводяться в Іспанії, здійснюються в державних лікарнях, в основному через відмову лікарів з міркувань сумління. Нове законодавство також дозволяє неповнолітнім у віці 16 і 17 років робити аборт без дозволу батьків, скасовуючи вимогу, запроваджену попереднім консервативним урядом у 2015 році.

Іспанія Ц європейський лідер у сфері захисту прав жінок, декриміналізувала аборти в 1985 році, а в 2010 році прийняла закон, який дозволяє жінкам вільно робити аборт протягом перших 14 тижнів вагітності в більшості випадків.