Закон приняли 185 голосами "за", против проголосовали 154 депутата. По словам чиновников Испании, нововведение направлено на то, чтобы поднять табу на эту тему.

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Менструальный отпуск в Испании

Законодательство дает право работникам, испытывающим менструальную боль, столько отпусков, сколько им нужно, при этом государственная система социального обеспечения, а не работодатели, берет на себя плату за больничный.

Как и для оплачиваемого отпуска по состоянию здоровья, здесь требуется разрешение врача, хотя продолжительность больничного не определена законом. По данным Испанского общества гинекологии и акушерства, около трети женщин страдают от сильных менструальных болей.

Месячные больше не будут табу. Больше не нужно ходить на работу с болью, больше не нужно принимать таблетки перед приходом на работу и скрывать тот факт, что мы чувствуем боль, из-за которой мы не можем работать,

– сказала министерша по равенству Ирэн Монтеро.

В настоящее время менструальный отпуск предоставляется только в нескольких странах мира, таких как Япония, Индонезия и Замбия.

Критика нового закона

Но законодательство породило разногласия как среди политиков, так и среди профсоюзов. Они считают, что это может стигматизировать женщин на рабочем месте и косвенно препятствовать их доступу к рынку труда. Данную позицию поддержала оппозиционная Народная партия (PP).

Доступность абортов

Менструальный отпуск был частью более широкого закона, который также улучшает доступ к абортам в государственных больницах. Из-за католических традиций в стране многие женщины не могут прервать беременность.

Менее 15% абортов, проводимых в Испании, осуществляются в государственных больницах, в основном из-за отказа врачей по соображениям совести. Новое законодательство также позволяет несовершеннолетним в возрасте 16 и 17 лет делать аборт без разрешения родителей, отменяя требование, введенное предыдущим консервативным правительством в 2015 году.

Испания Это европейский лидер в области защиты прав женщин, декриминализировала аборты в 1985 году, а в 2010 году приняла закон, позволяющий женщинам свободно делать аборт в течение первых 14 недель беременности в большинстве случаев.