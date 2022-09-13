У першому таборі з 25 серпня – по 25 вересня 2022 року беруть участь 30 дітей віком від 6 до 12 років. Його учасниками стали діти, які отримали психотравми внаслідок пережитих подій війни – вони перебували в окупації, бачили на власні очі вбивства, втратили одного чи обох батьків, перебували під ракетними обстрілами.

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Як працює Gen.Camp

Дітей організатори табору шукали по всій країні буквально власноруч – за допомогою соцмереж, публікацій в медіа та з власних контактів. Трагічні історії багатьох з дітей добре відомі українцям та за кордоном.

В Gen.Camp постраждалі діти проходять комплексну програму реабілітації з терапевтами з України та Ізраїлю, які спеціалізуються саме на дитячій психотравмі. Відновлення дітей у таборі відбувається за допомогою групової та індивідуальної терапії – для кожного учасника створюється психологічний профіль та закріплюється окремий спеціаліст. Крім того, малеча повертається до нормального життя за допомогою когнітивно-поведінкової терапії, арттерапія, анімалотерапії, та терапії апаратом Tomatis за індивідуальними програмами.



Табір Gen.Camp / Фото 24 канал

Реабілітація в таборі для дітей триває 30 днів. Терапевти Gen.Camp вже за перші десять днів роботи відмічають позитивні зміни: більшість дітей стала значно менш тривожними, нормалізувався сон та індивідуальні прояви травм. Вважається, що гнучка дитяча психіка здатна до відновлення майже на 100% – потрібна професійна та індивідуалізована допомога спеціалістів.

Команда психотерапевтів, педагогів та тьюторів Gen.Camp працює за державними протоколами МОЗ, та розробляє авторські програми лікування дитячої психотравми – з огляду на актуальні травмуючі події війни в Україні.

Після опрацювання результатів роботи терапевтів Gen.Camp, командою психотерапевтів будуть розроблені авторські програми лікування та актуалізовані вже існуючи протоколи – їх організатори табору передадуть МОЗ України для подальшого лікування дітей у всій Україні.



В таборі допомагають дітям, які постраждали через війну / Фото 24 канал

Як потрапити в табір Gen.Camp

Наразі відбувається прийом заявок на наступні, починаючи з жовтня, заїзди в табір Gen.Camp. Щоб отримати допомогу, необхідно заповнити анкету на сайті Gen.Ukrainian та пройти аудіо- або відео співбесіду з кураторами проєкту для уточнення даних.

Допомога дітям здійснюється безкоштовно.

Українка Оксана Лебедєва, засновниця Gen.Camp та ГО Gen.Ukrainian, до війни займалась розвитком власного фешн-бренду.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну я відчула необхідність допомагати. Зрозуміла, що якщо не можу боротися за кордони нашої країни на фронті, то буду боротися за особисті кордони українських дітей. Так з'явилась ГО Gen.Ukrainian і табір Gen.Camp, який реалізується під патронатом Першої леді Олени Зеленської,

– говорить Оксана.

Проєкт реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства інфраструктури, Національної соціальної сервісної служби, Радниці – уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Герасимчук Дар'ї, Генерального консульства України в Барселоні, ГО "Безбар'єрність".