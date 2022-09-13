В первом лагере с 25 августа по 25 сентября 2022 года принимают участие 30 детей в возрасте от 6 до 12 лет. Его участниками стали дети, получившие психотравмы в результате пережитых событий войны – они находились в оккупации, видели своими глазами убийства, потеряли одного или обоих родителей, находились под ракетными обстрелами.

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Как работает Gen.Camp

Детей организаторы лагеря искали по всей стране собственноручно – с помощью соцсетей, публикаций в медиа и по собственным контактам. Трагические истории многих детей хорошо известны украинцам и за рубежом.

В Gen.Camp пострадавшие дети проходят комплексную программу реабилитации с терапевтами из Украины и Израиля, специализирующимися именно на детской психотравме. Восстановление детей в лагере происходит с помощью групповой и индивидуальной терапии – для каждого участника создается психологический профиль и закрепляется отдельный специалист. Кроме того, малыши возвращаются к нормальной жизни с помощью когнитивно-поведенческой терапии, арттерапии, анималотерапии и терапии аппаратом Tomatis по индивидуальным программам.



Лагерь Gen.Camp / Фото 24 канал

Реабилитация для детей в лагере длится 30 дней. Терапевты Gen.Camp уже за первые десять дней работы отмечают положительные изменения: большинство детей стало значительно менее тревожным, нормализовался сон и индивидуальные проявления травм. Считается, что гибкая детская психика способна восстановления почти на 100% – нужна профессиональная и индивидуализированная помощь специалистов.

Команда психотерапевтов, педагогов и тьюторов Gen.Camp работает по государственным протоколам Минздрава и разрабатывает авторские программы лечения детской психотравмы – учитывая актуальные травмирующие события войны в Украине.

После обработки результатов работы терапевтов Gen.Camp, командой психотерапевтов будут разработаны авторские программы лечения и актуализированы уже существующие протоколы – их организаторы лагеря передадут Минздрав Украины для дальнейшего лечения детей по всей Украине.



В лагере помогают детям, пострадавшим из-за войны / Фото 24 канал

Как попасть в лагерь Gen.Camp

В настоящее время происходит прием заявок на следующие, начиная с октября, заезды в лагерь Gen.Camp. Чтобы получить помощь, необходимо заполнить анкету на сайте Gen.Ukrainian и пройти аудио- или видео собеседование с кураторами проекта для уточнения данных.

Помощь детям оказывается бесплатно.

Украинка Оксана Лебедева, основательница Gen.Camp и ГО Gen.Ukrainian, до войны занималась развитием собственного фэшн-бренда.

После полномасштабного вторжения России в Украину я испытала необходимость помогать. Поняла, что если не могу бороться за границы нашей страны на фронте, буду бороться за личные границы украинских детей. Так появилась ГО Gen.Ukrainian и лагерь Gen.Camp, реализуемый под патронатом Первой леди Елены Зеленской,

– говорит Оксана.

Проект реализуется при поддержке Министерства социальной политики, Министерства внутренних дел, Министерства инфраструктуры, Национальной социальной сервисной службы, Советницы – уполномоченной Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Герасимчук Дарьи, Генерального консульства Украины в Барселоне, ОО "Безбарьерность".