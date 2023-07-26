Іржа – це гідроксид заліза, який утворюється при контакті заліза з повітрям у водному або вологому середовищі. У водопровідних трубах ідеальне середовище для утворення іржі і рано чи пізно вона там з'явиться.

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Ржаву воду можна пити

Оскільки вода з гідроксидом заліза погано пахне і виглядає несимпатично, зазвичай пити її не хочеться. Але трапляються випадки, коли виходу немає. Пити її можна – жодної загрози здоров'ю немає, це просто неприємно.

Гідроксид заліза майже не всмоктується в організмі людини. Він може бути токсичним, якщо проковтнути 10 грамів гідроксиду заліза на кілограм ваги. Тобто дорослій людині, щоб отруїтися, треба з'їсти не менше ніж пів кіло іржі – з води стільки отримати неможливо.

Митися іржавою водою теж можна

Якщо її можна пити, то вмиватися – тим більше. Гідроксид заліза не всмоктується через шкіру та не завдасть шкоди організму.

Єдина можлива небезпека – це подразнення чутливої ​​шкіри. Є дані, що жорстка вода призводить до пересушування шкіри, а також збільшує ризик розвитку атопічного дерматиту у дітей. Іржава вода зазвичай тверда, тому що в ній високий вміст заліза.

Тому з чутливою шкірою або зі шкірними захворюваннями краще відкласти вмивання або помитися цього разу бутильованою водою. Якщо такі варіанти не підходять, можна дотримуватися загальних рекомендацій щодо догляду:

не приймати душ довше 20 хвилин;

використовувати м'які засоби для вмивання;

не розтиратись рушником, а м'яко промокнути шкіру після миття;

відразу нанести зволожуючий крем.

Якщо проблеми з водою відбуваються регулярно, можна встановити фільтр для води, тільки потрібно переконатися, що він діє проти іржі.