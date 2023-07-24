Що таке імунодефіцит

Імунодефіцит дійсно існує і він буває двох типів: первинний, коли імунна система сама по собі не працює як слід та вторинний, коли імунна система не справляється зі своїми обов'язками з якоїсь іншої причини.

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Первинний імунодефіцит має характерні ознаки. Це часті та рецидивні захворювання: пневмонія, бронхіт, інфекції носових пазух, вушні або шкірні інфекції, менінгіт. Також на первинний імунодефіцит можуть вказувати проблеми із травленням та захворювання крові.

Зазвичай про цей стан людина дізнається ще в дитинстві та спостерігається у імунолога, отримуючи відповідне лікування. Це досить рідкісне захворювання.

Вторинний імунодефіцит розвивається через якусь причину або сукупність причин:

ВІЛ-інфекція – викликає синдром набутого імунодефіциту.

Порушення протиепідемічних правил та гігієни. Коли людина часто хворіє, можливо, справа не в його імунітеті, а в тому, що вона не дотримується елементарних правил: це може бути звичка торкатись обличчя або постійно поправляти вуса в громадському транспорті, або не мити руки перед їжею і після відвідин вбиральні.

Наявність якихось захворювань чи станів, які заважають імунній системі працювати як потрібно. Наприклад, алергія (постійний набряк слизової оболонки носа при алергічному риніті є прекрасним середовищем для розмноження мікробів), викривлена ​​перегородка носа, наявність вогнищ хронічних інфекцій. Варто проконсультуватися з лікарем, якщо у вас є такі проблеми – після їх вирішення часті хвороби теж можуть піти у минуле.

Що ще впливає на імунітет

На імунітет може впливати рівень стресу, вологість чи сухість повітря у приміщенні, чистота чи вплив якихось токсичних чинників (наприклад, шкідливе виробництво).

Щодо стресу пояснюємо мовою: наша нервова система має ресурс, і, якщо витрачати його на стрес, його не вистачить на захист від інфекцій. Так, наприклад, стрес може знижувати кількість лімфоцитів, а чим їх менше, тим вищий ризик зараження вірусами, включаючи застуду та герпес.

Що робити

Спочатку подумайте про спосіб життя: як у вас з режимом праці та відпочинку, гігієною, емоційним станом, чи не впливають навколишні фактори (інтоксикації, мікроклімат вдома та на роботі).

Обговоріть ці теми з лікарем (це може бути терапевт, сімейний лікар, педіатр). Також, якщо необхідно, можна пройти обстеження на супутні захворювання та осередки хронічної інфекції, які можуть опосередковано впливати на імунітет.