Что такое иммунодефицит

Иммунодефицит действительно существует и он бывает двух типов: первичный, когда иммунная система сама по себе не работает как следует и вторична, когда иммунная система не справляется со своими обязанностями по какой-либо другой причине.

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Первичный иммунодефицит имеет характерные признаки. Это частые и рецидивирующие заболевания: пневмония, бронхит, инфекции носовых пазух, ушные или кожные инфекции, менингит. Также на первичный иммунодефицит могут указывать проблемы с пищеварением и заболеваниями крови.

Обычно это состояние человек узнает еще в детстве и наблюдается у иммунолога, получая соответствующее лечение. Это достаточно редкое заболевание.

Вторичный иммунодефицит развивается по какой-либо причине или совокупности причин:

ВИЧ-инфекция – вызывает синдром приобретенного иммунодефицита.

Нарушение противоэпидемических правил и гигиены. Когда человек часто болеет, возможно, дело не в его иммунитете, а в том, что он не соблюдает элементарные правила: это может быть привычка касаться лица или постоянно поправлять усы в общественном транспорте, или не мыть руки перед едой и после посещения туалета.

Наличие каких-либо заболеваний или состояний, мешающих иммунной системе работать как следует. Например, аллергия (постоянный отек слизистой носа при аллергическом рините является прекрасной средой для размножения микробов), искривленная перегородка носа, наличие очагов хронических инфекций. Следует проконсультироваться с врачом, если у вас есть такие проблемы – после их решения частые болезни тоже могут уйти в прошлое.

Что еще влияет на иммунитет

На иммунитет может влиять уровень стресса, влажность или сухость воздуха в помещении, чистота или влияние токсичных факторов (например, вредное производство).

Относительно стресса объясняем языком: у нашей нервной системы есть ресурс, и, если тратить его на стресс, его не хватит на защиту от инфекций. Так, например, стресс может снижать количество лимфоцитов, а чем их меньше, тем выше риск заражения вирусами, включая простуду и герпес.

Что делать

Сначала подумайте об образе жизни: как у вас с режимом труда и отдыха, гигиеной, эмоциональным состоянием, не влияют ли окружающие факторы (интоксикация, микроклимат дома и на работе).

Обсудите эти темы с лечащим врачом (это может быть терапевт, семейный врач, педиатр). Также, если необходимо, можно пройти обследование на сопутствующие заболевания и очаги хронической инфекции, которые могут косвенно влиять на иммунитет.