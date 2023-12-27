Досягнення зробили учені з Університету штату Сан-Паулу (UNESP) у Бразилії. Технологію описали в статті медичного журналу Carbodrive Polymers. Додають, що метод мало того, що недорогий, а дуже перспективний. Ба більше, він допоможе у випадку стійкості бактерій до туберкульозу.

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Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Бразилії, кількість випадків туберкульозу в країні збільшилася на 5% у 2022 році, сягнувши 78 тисяч, що робить Бразилію лідером за захворюваністю в Америці. Збільшується також кількість випадків, які стійки до лікування антибіотиками.

Зверніть увагу! Основним збудником туберкульозу є бактерія Mycobacterium Tuberculosis. Учені давно наголошували, що її дослідження потребує нових підходів.

Що пропонують науковці

Фахівці з UNESP проаналізували протитуберкульозну активність наночастинок, які містили антимікробні сполуки, такі як N-ацетилцистеїн і хітозан, а також антимікробний пептид і антибіотик рифампіцин.

У ході дослідження виявилось, що ці наночастинки значно сповільнюють прогресування туберкульозу та долають стійкість до препаратів, не пошкоджуючи клітини. Антимікробні пептиди оживляють рифампіцин, роблячи його більш ефективним всередині макрофагів.

Традиційне лікування туберкульозу вимагає прийому кількох антибіотиків протягом тривалого періоду. Вчені сподіваються, що їхній метод сприятиме швидкому лікуванню і відповідно одужанню.

У наступних етапах дослідження учені планують перевірити свої попередні результати на живих організмах. Ба більше, вони спробують застосувати наночастинки для лікування інших захворювань, які потребують тривалої терапії.