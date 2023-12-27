Достижения сделали ученые из Университета штата Сан-Паулу (UNESP) в Бразилии. Технологию описали в статье медицинского журнала Carbodrive Polymers. Добавляют, что метод мало того, что недорог, а очень перспективен. Более того, он поможет в случае устойчивости бактерий к туберкулезу.

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Согласно данным Министерства здравоохранения Бразилии, количество случаев туберкулеза в стране увеличилось на 5% в 2022 году, достигнув 78 тысяч, что делает Бразилию лидером по заболеваемости в Америке. Увеличивается также количество случаев, устойчивых к лечению антибиотиками.

Обратите внимание! Основным возбудителем туберкулеза есть бактерия Mycobacterium Tuberculosis. Ученые давно отмечали, что ее исследование нуждается в новых подходах.

Что предлагают ученые

Специалисты UNESP проанализировали противотуберкулезную активность наночастиц, содержащих антимикробные соединения, такие как N-ацетилцистеин и хитозан, а также антимикробный пептид и антибиотик рифампицин.

В ходе исследования оказалось, что эти наночастицы значительно замедляют прогрессирование туберкулеза и преодолевают устойчивость к препаратам, не повреждая клетки. Антимикробные пептиды оживляют рифампицин, делая его более эффективным внутри макрофагов.

Традиционное лечение туберкулеза требует приема нескольких антибиотиков в течение длительного периода. Ученые надеются, что их метод будет способствовать быстрому лечению и выздоровлению.

На следующих этапах исследования ученые планируют проверить свои предварительные результаты на живых организмах. Более того, они попытаются применить наночастицы для лечения других заболеваний, требующих длительной терапии.