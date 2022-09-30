Чому в при лікуванні парою традиційно використовують картоплю – незрозуміло. Можливо, вона не дає охолонути воді і час інгаляції триває довше. Дихати над картоплею – варіант інгаляції теплою парою.

Також на тему: Чи можна визначити характер людини за харчовими вподобаннями

Пара не лікує

Лікарі рекомендують цю процедуру для зволоження слизових оболонок, щоб полегшити біль у горлі та зняти закладеність носа або покращити роботу голосових зв'язок та звучання голосу. Інгаляція може полегшити стан тих людей, у кого голосові зв'язки втомлюються від постійного навантаження, а також тих, хто працює у шумному, сухому чи задимленому приміщенні.

Але переконливих доказів того, що інгаляція пором допомагає при застуді, немає. Є дані, що респіраторним вірусам, які викликають симптоми застуди, важко вижити у приміщеннях із вологістю повітря 40 – 60%. Але огляд Cochrane не підтвердив, що такі інгаляції полегшують симптоми вірусної інфекції.

Чому такі інгаляції небезпечні

Тепла пара, швидше за все, не допоможе одужати, але й шкоди від неї не буде. А ось гаряча пара може спричинити опік дихальних шляхів. А ще при диханні над каструлею з гарячою водою є ризик ошпаритися.

Наприклад, у Нідерландах з опіками шкіри через інгаляції госпіталізують трьох осіб на рік. А у Великій Британії за два роки такі опіки отримали 200 осіб, більшість – діти. Опіки бувають глибокими, іноді потрібна операція. Описано два випадки смерті дітей від дихання парою.