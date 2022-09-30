Почему в лечении паром традиционно используют картофель – непонятно. Возможно, она не дает остыть воде и время ингаляции длится дольше. Дышать над картофелем – вариант ингаляции теплым паром.

Можно также определить характер человека по пищевым предпочтениям

Пара не лечит

Врачи рекомендуют эту процедуру для увлажнения слизистых, чтобы облегчить боль в горле и снять заложенность носа или улучшить работу голосовых связок и звучание голоса. Ингаляция может облегчить состояние тех людей, у кого голосовые связи устают от постоянной нагрузки, а также работающих в шумном, сухом или задымленном помещении.

Но убедительных доказательств того, что ингаляция паром помогает при простуде, нет. Есть данные, что респираторным вирусам, вызывающим симптомы простуды, тяжело выжить в помещениях с влажностью воздуха 40 – 60%. Но обзор Cochrane не подтвердил, что такие ингаляции снимают симптомы вирусной инфекции.

Почему такие ингаляции опасны

Теплый пар, скорее всего, не поможет выздороветь, но и вреда от него не будет. А вот горячий пар может вызвать ожог дыхательных путей. А еще при дыхании над кастрюлей с горячей водой есть риск ошпариться.

Например, в Нидерландах с ожогами кожи из-за ингаляций госпитализируют трех человек в год. А в Великобритании за два года такие ожоги получили 200 человек, большинство – дети. Ожоги бывают глубокими, иногда требуется операция. Описаны два случая смерти детей от дыхания паром.