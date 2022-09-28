По вкусовым вкусам невозможно определить отклонения

Психопаты любят острое, мазохисты – сладкое – основной миф, который распространился. Все, кто о нем пишут, ссылаются на исследование, проведенное учеными Оксфордского университета. Они выяснили, что рацион способен оказывать влияние на последовательность ДНК.

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Правда, исследование проводилось на паразитах и было связано с тем, как диета влияет на количество азота, которое нужно этим паразитам. Затем издания, пишущие о связи характера и рациона, обращаются к мнению экспертов — будь то практикующие судебные психологи или астрологи. Эти специалисты, в свою очередь, ссылаются на работы психолога Вильгельма Райха, единственного ученика Зигмунда Фрейда.

Обращаются к его трудам в области телесно-ориентированной терапии (ТОТ). Эта терапия – только одно из направлений психоанализа, при котором с пациентом работают с помощью телесного контакта. Есть только одно направление ТОТ, которое немного разбирает типы личностей – это биоэнергетика или биоэнергетический анализ. Но даже в рамках этого признанного псевдонаучного направления не говорят о вкусовых предпочтениях людей.

Некоторую связь нашли

Современные исследования затрагивают связь личности со вкусовыми предпочтениями человека. В одном из них ученые заключили, что определенные личностные черты действительно могут быть связаны с порогами вкусовой и обонятельной чувствительности.

За основу взяли пять черт личности большой пятерки: экстроверсию, открытость, доброжелательность, добросовестность и невротизм. Авторы выяснили, что более открытые люди чаще ищут новый опыт в еде и вкусах, в то время как более закрытые ограничивают свой вкус.