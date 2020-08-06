ІФА-тести треба зробити всім, – інфекціоніст відповів, як це виведе Україну з карантину
Інфекціоніст Ігор Гайдук переконаний, що вийти з карантину можна проводячи масове тестування на антитіла, а тих, хто їх має, можна пускати працювати в офісах. Як це змінить ситуацію – читайте далі.
Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу та наголосив, що це не тільки допоможе вийти з карантину, але й реально оцінити ситуацію, в якій перебуває Україна.
До слова Ляшко відповів, за яких умов варто робити ІФА-тести на COVID-19
"Для того, щоб закінчився інфекційний процес, 60 – 70% людей мають перехворіти. Цифра тих, які хворіють клінічно вираженими формами або зараз перебувають в закладах охорони здоров'я, становить 20%, то означає, що 80% – перехворіють непомітно ні для себе, ні для близьких, але в крові залишаться антитіла", – пояснив Гайдук.
Він сказав, якби люди, здаючи аналіз крові з будь-якої причини, водночас робили й ІФА-тест, то це могло б швидше пояснити ситуацію.
"Більшість має перехворіти протягом 2 – 3 років. Це все буде тривати, поки більшість не перехворіє. Або якщо не появиться вакцина. Навіть в разі повторного зараження, людина буде легше переносити хворобу, якщо будуть антитіла", – додав лікар.
Лікар-інфекціоніст про необхідність масового ІФА-тестування:
Чим відрізняється ІФА-тест від ПЛР?Аналіз ІФА є значно доступнішим, ніж аналіз ПЛР. Українські лабораторії зможуть проводити близько мільйона імуноферментних аналізів на добу, про це заявив Віктор Ляшко.
Аналіз ПЛР визначає наявність геному хвороби в організмі. Натомість ІФА-тест виявляє антитіла до збудника інфекції, які свідчать про те, чи хворіла людина або чи зустрічалась з дією інфекції взагалі.