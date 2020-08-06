Інфекціоніст Ігор Гайдук переконаний, що вийти з карантину можна проводячи масове тестування на антитіла, а тих, хто їх має, можна пускати працювати в офісах. Як це змінить ситуацію – читайте далі.

Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу та наголосив, що це не тільки допоможе вийти з карантину, але й реально оцінити ситуацію, в якій перебуває Україна.

До слова Ляшко відповів, за яких умов варто робити ІФА-тести на COVID-19

"Для того, щоб закінчився інфекційний процес, 60 – 70% людей мають перехворіти. Цифра тих, які хворіють клінічно вираженими формами або зараз перебувають в закладах охорони здоров'я, становить 20%, то означає, що 80% – перехворіють непомітно ні для себе, ні для близьких, але в крові залишаться антитіла", – пояснив Гайдук.

Ігор Гайдук, лікар-інфекціоніст "А для того, щоб знати, яка ситуація зараз в сім’ї, місті, районі і області, то треба було б масово визначити титр антитіл. Якщо антитіла класу М, то це говоритиме про те, що людина зараз хвора на коронавірус, якщо титр антитіл високий G, то це означає 2 – 3 місяці або пів року назад людина перенесла хворобу, і ці антитіла її захистять або на довгий час, або на кілька місяців".

Він сказав, якби люди, здаючи аналіз крові з будь-якої причини, водночас робили й ІФА-тест, то це могло б швидше пояснити ситуацію.

"Більшість має перехворіти протягом 2 – 3 років. Це все буде тривати, поки більшість не перехворіє. Або якщо не появиться вакцина. Навіть в разі повторного зараження, людина буде легше переносити хворобу, якщо будуть антитіла", – додав лікар.

Лікар-інфекціоніст про необхідність масового ІФА-тестування: