Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що ІФА-тестування на антитіла до COVID-19 варто робити лише після рекомендацій лікаря.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі. За його словами, лікар може рекомендувати зробити ІФА-тест, коли вже взяли зразок на ПЛР-дослідження, але у лабораторіях утворилась черга.

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"А вона може створитися в лабораторії через певний чи спалах, чи масове надходження кількості зразків, то бажано зробити одразу ІФА-тест на імуноглобулін М, який показує активний процес. І, у разі, якщо ІФА-тест на імуноглобулін М – позитивний, то одразу вживаються заходи такі, які повинні вживатися при коронавірусній хворобі", – зазначив Ляшко.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар "При цьому ніхто не скасовує проведення дослідження методом ПЛР. Інші питання, як скринінг і наявність імуноглобулінів IgG, які підтверджують те, що людина перехворіла і сформувався імунітет. Це можна, за бажання, зробити у приватній лабораторії. І скринінг – це те, що пропрацьовують уже епідеміологи для проведення тих чи інших досліджень".

Він пояснив, якщо в людини є антитіла, то означає, що вона контактувала з хворим і в неї є імунітет. Однак, як довго він триватиме, наразі сказати ніхто не може, проводяться дослідження.