Ляшко відповів, за яких умов варто робити ІФА-тести на COVID-19
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що ІФА-тестування на антитіла до COVID-19 варто робити лише після рекомендацій лікаря.
Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі. За його словами, лікар може рекомендувати зробити ІФА-тест, коли вже взяли зразок на ПЛР-дослідження, але у лабораторіях утворилась черга.
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"А вона може створитися в лабораторії через певний чи спалах, чи масове надходження кількості зразків, то бажано зробити одразу ІФА-тест на імуноглобулін М, який показує активний процес. І, у разі, якщо ІФА-тест на імуноглобулін М – позитивний, то одразу вживаються заходи такі, які повинні вживатися при коронавірусній хворобі", – зазначив Ляшко.
Він пояснив, якщо в людини є антитіла, то означає, що вона контактувала з хворим і в неї є імунітет. Однак, як довго він триватиме, наразі сказати ніхто не може, проводяться дослідження.
Чим відрізняється ІФА-тест від ПЛР?Аналіз ІФА є значно доступнішим, ніж аналіз ПЛР. Українські лабораторії зможуть проводити близько мільйона імуноферментних аналізів на добу, про це заявив Віктор Ляшко.
Аналіз ПЛР визначає наявність геному хвороби в організмі. Натомість ІФА-тест виявляє антитіла до збудника інфекції, які свідчать про те, чи хворіла людина або чи зустрічалась з дією інфекції взагалі.